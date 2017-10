Helmond Sport verlost van laatste plek na eerste zege

De eredivisie, zo lekker en vertrouwd als oma's cake

14:06 VVV - PSV eindigde gisteren in 2-5. Een 1-6 had ook gekund. Een dag eerder verkeek Feyenoord zich op PEC Zwolle. En kijkt u er niet van op dat 'crisisclub' Ajax binnenkort weer gewoon koploper is. Want: de eredivisie. Even leuk, onvoorspelbaar als spannend.