Helmond Sport weigert te spelen tegen FC Emmen: ‘Kunnen door overmacht niet aan sportieve plicht voldoen’

Helmond Sport kan door blessures en coronagevallen amper een elftal op de been brengen. In eerste instantie werd nog uitgegaan van tien fitte veldspelers plus twee keepers, later werd dat bijgesteld naar tien spelers, inclusief keepers.

De KNVB is echter onverbiddelijk en wees het verzoek van Helmond Sport af. Volgens de reglementen van de voetbalbond moeten clubs twaalf veldspelers plus één doelman hebben, maar dan moet corona wel dé oorzaak voor de waslijst aan afwezigen zijn. En van de dertien spelers die Helmond Sport mist, is zo’n beetje de helft geblesseerd en een deel geveld door corona. Volgens de KNVB was er echter geen sprake van ‘een medisch ongecontroleerde uitbraak’, zoals dat onlangs bij Excelsior en Jong AZ bijvoorbeeld wél het geval was.

“Helmond Sport heeft er altijd alles aan gedaan om besmettingen tegen te gaan, door ons te houden aan de coronarichtlijnen en een strikt testbeleid te hanteren. Desondanks verontschuldigt Helmond Sport zich voor de ontstane situatie, met name richting FC Emmen. We betreuren het zeer dat we door overmacht niet aan onze sportieve plicht kunnen voldoen”, laat de club vandaag weten.