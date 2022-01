Hendrix staat in de startblokken: ‘PSV en Feyenoord zijn in mijn ogen vooral concurrenten, geen rivalen’

Door Mikos Gouka



Met een korte invalbeurt in de besloten oefenwedstrijd tegen Vitesse kon Jorrit Hendrix op zijn tweede werkdag bij Feyenoord meteen zijn eerste speelminuten maken.

De middenvelder, op huurbasis overgekomen van Spartak Moskou, staat te popelen om zich weer te laten zien in de eredivisie. ,,Ik ben maar een jaar uit Nederland weggeweest natuurlijk’', zegt hij. ,,En ik moet zeggen: ik heb echt met heel veel plezier in Moskou gewoond. Maar toen Feyenoord kwam, hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat een terugkeer in de Nederlandse competitie alleen bij PSV of één andere club zou kunnen. En dat was Feyenoord. Die club uit Amsterdam, dat kan niet. Feyenoord heb ik vaak tegen gespeeld in de Kuip. Ja, natuurlijk is dat stadion een onderdeel van het feit dat PSV weinig wint in Rotterdam, al won ik er als speler van PSV wel in twee seizoenen dat wij kampioen werden. Ik was er ook bij in het kampioensjaar van Feyenoord toen Jeroen Zoet die bal naar zich toetrok, over de doellijn en Feyenoord op die manier scoorde. Ja, dan gebeurt er wel iets in het stadion, hè. De Kuip is mooi, vooral het moment vlak voor je uit die tunnel stapt.’’

Hendrix zou volgens Frank Arnesen ook zijn aangetrokken omdat hij breed inzetbaar is. Hij zou, in noodgevallen, ook in de defensie kunnen acteren. ,,Dat maken jullie er allemaal van’’, zegt Hendrix lachend. ,,Ik ben gehaald als middenvelder, daar moet ik mijn kansen pakken. Ja, ik kan ook in de verdediging uit de voeten, maar daar is eigenlijk helemaal niet over gesproken.

,,Ik kom direct uit een trainingskamp in Dubai met Spartak Moskou. Ik ben dus fit en zou meteen kunnen spelen, maar dat is aan de trainer. Spartak mag maar acht buitenlanders op de lijst met spelers hebben staan in de competitie. Ergens in de december kochten ze een extra buitenlandse aanvaller, dat was speler nummer 9 van buiten Rusland. Toen belde de clubleiding met mijn manager Fulco van Kooperen met de vraag of ik er voor open stond om elders te gaan spelen. Ik stond daar in eerste instantie nog heel anders in, wilde echt voor mijn kans blijven gaan. Er was interesse uit de MLS, maar dat zag ik niet zitten. Maar toen kwam Feyenoord en was ik er heel snel uit. Het is ook heel snel gegaan en ik ben er blij mee.

,,Ja, een PSV’er in Rotterdam bij Feyenoord. Dat kan wel, denk ik. Ik heb wel nog wat mensen ingelicht voor ik hier zou tekenen. Jongens, dit en dit staat er gebeuren, hahaha. Maar PSV en Feyenoord zijn in mijn ogen vooral concurrenten, geen rivalen. Dat ligt voor beide clubs anders met Ajax, denk ik. Ik wil het hier laten zien. Die eerste paar minuten tegen Vitesse waren lekker. Ik heb er veel zin in.’’