Henk de Jong moet per direct stoppen als trainer bij Cambuur: ‘Einde van een tijdperk’

Henk de Jong is per direct gestopt als trainer van SC Cambuur. De 58-jarige Fries moet het om gezondheidsredenen voor gezien houden.

De Jong was vorig seizoen al enige tijd uit de roulatie nadat bij hem een cyste in zijn hoofd was ontdekt. Hij keerde deze zomer weer vol goede moed terug, maar moet nu concluderen dat het toch niet gaat. Mede op doktersadvies heeft hij besloten om zijn taken als hoofdtrainer met onmiddellijke ingang neer te leggen, zo meldt de eredivisieclub uit Leeuwarden.

Cambuur noemt het vertrek van de immens populaire trainer ‘het einde van een tijdperk'. De Jong is de succesvolste trainer uit de clubgeschiedenis. Met Cambuur werd hij twee keer kampioen van de eerste divisie (volgens de club zelfs drie keer omdat hij met zijn ploeg ook bovenaan stond toen het voetbalseizoen in 2020 vanwege corona werd afgebroken). Afgelopen jaargang werd Cambuur onder zijn leiding negende in de eredivisie, de hoogste klassering van de club ooit.

Volledig scherm Henk de Jong met de kampioensschaal in 2021. © Stanley Gontha

,,Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt", reageert De Jong op de site van Cambuur. ,,Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vind is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters. We hebben er alles aan gedaan en geprobeerd, maar je moet ook eerlijk zijn en dit is gezien de situatie het beste voor iedereen. Als hoofdtrainer van een eredivisieclub krijg je geen tijd om volledig te herstellen en daar ga ik nu echt goed de tijd voor nemen. Daarna gaan we kijken wat de toekomst brengt, waarbij een andere rol binnen SC Cambuur zeker tot de mogelijkheden behoort.”

De Jong was trainer bij de amateurclubs Drachtster Boys, Sneek en Harkemase Boys en in het betaalde voetbal als assistent actief bij Heracles, Heerenveen, en FC Groningen. In 2011 tekende hij (als assistent) bij SC Cambuur, waar hij begin 2013 na het vertrek van Dwight Lodeweges hoofdtrainer werd. Drie jaar later stapte hij op en was hij enige tijd commercieel medewerker bij FC Groningen. Tussen 2017 en 2019 was hij trainer van De Graafschap, waarmee hij zowel promoveerde als degradeerde.

Cambuur gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De assistenten Pascal Bosschaart en Martijn Barto nemen de honneurs voorlopig waar.