Henk Fraser past voor te veel credits aan ‘vakman’ Louis van Gaal: ‘Wil niet overkomen als slijmbal’

Moeten we je nog feliciteren met je formele benoeming tot assistent-bondscoach van Oranje tijdens het WK in Qatar, Henk?

Henk Fraser: ,,Ik ben heel blij, zeker. De afgelopen maanden bij Oranje hebben me verrijkt als trainer. Dan is het een mooi vooruitzicht dat je er straks, na de succesvolle WK-kwalificatie, ook bij bent als het er écht om gaat. Tenminste zo mooi is het dat de bondscoach (Louis van Gaal, red.) persoonlijk naar me heeft uitgesproken dat hij een toegevoegde waarde in me ziet. Dat voelt wel als een groot compliment, ja, geef ik eerlijk toe.”