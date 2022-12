Henk Fraser weg bij FC Utrecht na incident op trainingskamp: ‘Heb de club beschadigd, dat doet pijn’

Henk Fraser is niet langer trainer van FC Utrecht. De club stelt dat grensoverschrijdend gedrag van de coach de reden is van zijn voortijdige vertrek. Fraser stelt zich schuldbewust op en heeft volgens de clubleiding zelf besloten om op te stappen na een incident op de training met speler Amin Younes.

,,Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, zegt Henk Fraser. ,,Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen.”

Algemeen directeur Thijs van Es stelt: ,,Bij FC Utrecht gelden, zoals bij elk bedrijf en zoals in de gehele maatschappij, bepaalde normen en waarden. Soms, in het heetst van de sportieve strijd, worden de randen daarvan opgezocht. In dit geval is door Henk gedrag vertoond dat over de grens van het geoorloofde gaat, waarover we het direct eens waren, waardoor hij deze beslissing heeft gemaakt.”

Vanochtend werd bekend dat Fraser het trainingskamp van FC Utrecht in Spanje heeft verlaten. Aanleiding vormde het incident met Younes, dat was geëxplodeerd.

Kritiek uit spelersgroep

Fraser was voor zijn komst naar FC Utrecht lang trainer bij Sparta. Bij die club stapte hij aan het einde van afgelopen seizoen op, nadat de Spangenaren zijn assistent Aleksandar Rankovic de wacht aan hadden gezegd. Fraser verklaarde zich toen solidair. Daarvoor was de geboren Surinamer hoofdtrainer bij ADO Den Haag en Vitesse.

Er was dit seizoen veel kritiek op de behoudende speelstijl van de oefenmeester. De weken voorafgaand aan de winterstop had de club qua resultaten de stijgende lijn evenwel te pakken. Utrecht bezet de zevende plaats in de eredivisie.

