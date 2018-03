Henk Fraser wordt trainer van Sparta

Kijk op Voetbal Waarom er geen grote rel te verwachten valt bij Oranje

9:09 Bij Oranje zijn ze nu in de beleefdheidsfase, de irritatie komt in een later stadium. Onze voetbalexpert Maarten Wijffels, die als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal verkeert, legt het uit. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken in wereldsport nummer 1.