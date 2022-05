Henk Groot, het idool van Louis van Gaal dat onverwachts van Ajax naar Feyenoord ging

Door Nik Kok



Henk Groot las ooit in de krant dat hij was getransfereerd van Ajax naar Feyenoord. Dat kwam zo: Groot was op vakantie gegaan naar België na vier jaar heel veel doelpunten maken bij Ajax. En toen kwam dus Lanerossi Vicenza uit Italië. Niet echt een topclub maar wel eentje waar Groot 25 keer meer kon verdienen dan in Amsterdam. Ajax weigerde, Groot boos. Hij had nog een gesprek aangevraagd met voorzitter Melchers. Die had een hotel in Zandvoort en zei Groot: ,,Henk, wat moet je toch met al dat geld?” ,,Die heeft mooi praten”, dacht Groot. ,,Hij heeft een eigen hotel.”