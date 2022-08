Henk Veerman vormt bij FC Volendam duo met zijn buurman: ‘Moet er wel meer maken dan die Mühren’

FC Utrecht-coach Henk Fraser optimis­tisch: ‘We zijn er klaar voor; dat gevoel heb ik heel sterk’

Met het hoopgevende gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk (2-2) nog vers in het geheugen, trapt FC Utrecht het seizoen zaterdag af met een uitwedstrijd tegen RKC. Zorgen zijn er heus nog, maar het vertrouwen is groot. ,,We zijn op de goede weg.”

31 juli