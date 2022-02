Heracles Almelo stopt opmars hekkensluiter PEC Zwolle

PEC pakte elf punten uit de laatste vijf duels en verloor in 2022 nog niet, maar tegen Heracles waren de bezoekers onmachtig. Heracles domineerde en kwam in de negentiende minuut op voorsprong na geklungel in de defensie bij PEC. Een verdediger kwam in de problemen, verloor de bal en keeper Kostas Lamprou stond totaal uit positie. De la Torre profiteerde en werkte de bal subtiel binnen: 1-0.



Ook in de tweede helft kwam PEC er niet aan te pas. Heracles kwam nauwelijks in de problemen en na 55 minuten verdubbelde Bakis de score: 2-0. In de slotfase ging PEC nog wanhopig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar zonder succes.