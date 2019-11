Heracles richting subtop na zege op dolend ADO

Door Yorick Groeneweg

Waar Willem II vorige week nog kans op kans onbenut liet tegen ADO Den Haag (3-3), was Heracles vanavond een stuk dodelijker. Terwijl de geel-groenen opportunistisch begonnen, leunde het team van Frank Wormuth geduldig achterover. Toen ADO na twintig minuten wel was uitgeraasd, sloeg Cyriel Dessers toe. De aanname na de lobpass van Alexander Merkel was fraai, net als het diagonale schot.

De 1-0 was voor Dessers alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. De van FC Utrecht overgenomen spits scoorde ook voor het eerst in de eredivisie drie wedstrijden achter elkaar. Die andere Heracles-smaakmaker Mauro Júnior had ook aan één kans genoeg. Al voor rust maakte hij uit een lage voorzet van Tim Breukers de 2-0.