Heracles-speler Rai Vloet (26) opgepakt na dodelijk verkeersongeluk op A4

„We zijn er allemaal enorm van geschrokken. Van dit soort dingen word je stil. Ons medeleven gaat uit naar de familie die dit is overkomen. Daar willen we het op dit moment bij laten”, aldus Gilissen.



Het ongeluk vond afgelopen nacht rond 01.15 uur plaats in de buurt van Hoofddorp. Twee personenauto’s kwamen op de snelweg in botsing met elkaar. In één auto zat een gezin met twee jonge kinderen; zij zijn allen gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het jongetje van 4 jaar is later aan zijn verwondingen overleden.