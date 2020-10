Heracles-trainer Wormuth heeft corona: ‘Vrijdag testte ik nog negatief, wat is er gebeurd?’

De bekerwedstrijd van morgen tegen Telstar gaat gewoon door. De assistenten van Frank Wormuth nemen het op Erve Asito van hem over terwijl hij alleen thuiszit en hoopt op een goede livestream. Tot nu toe zijn drie spelers en twee stafleden van de club besmet geraakt, twee van hen zijn weer negatief. „Hopelijk blijft het hierbij”, zegt de trainer.



Hoe kan het dat we besmet zijn geraakt? Die vraag hebben Frank Wormuth en Robin Pröpper zich al vaak gesteld. „We leven in een bubbel”, zegt de aanvoerder. „We komen op de club, blijven niet te lang en komen verder alleen in de supermarkt.” De trainer tast ook in het duister: „We douchen niet op de club en eten hier niet. We houden afstand en dragen mondkapjes. Net als bij andere clubs.”