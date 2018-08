Heracles verzilvert bonuspunt tegen ADO

Door Yorick Groeneweg



De nieuwe Heracles-trainer Frank Wormuth kon na de stunt in de Arena nog niet tevreden zijn. Pas wanneer ADO Den Haag verslagen zou worden, zou het in Amsterdam behaalde bonuspunt echt tellen. ADO was daarentegen getergd, nadat het in de eerste speelronde verrassend voor eigen publiek verloor van FC Emmen.



In Almelo schoot de wedstrijd vanavond met twee gretige ploegen alle kanten op. Zo kwam Heracles binnen tien minuten op een 2-0 voorsprong, maar daarna vocht ADO zich terug. Via Dion Malone en een eigen doelpunt van Heraclied Tim Breukers werd het 2-2. Voor het rustsignaal van Joey Kooij kon het thuispubliek nog twee keer juichen. Eerst voor het doelpunt van Adrián Dalmau, daarna (na raadplegen van de VAR) voor het signaal van de scheidsrechter dat het een geldig doelpunt van de Spaanse spits was.



Wie zaterdagavond langs het Polman Stadion liep, moet hebben gedacht dat er nóg vaker gescoord werd. De tussenkomst van de videoscheids - Bas Nijhuis keek mee vanuit Zeist - zorgde voor extra spanning. Ook de 1-0 werd betwist, want was de duw van Tom Beugelsdijk tegen Dalmau een strafschop? Kooij vond ook na overleg van wel, net zoals hij de 3-2 na lang wachten goedkeurde.



Ook zonder de halverwege gewisselde Beugelsdijk bleef ADO in de tweede helft jagen. Immers, Becker en Hooi waren dicht bij de gelijkmaker, maar Heracles bleef overeind en werd gevaarlijk met snelle tegenaanvallen. Daaruit besliste Peterson met zijn tweede treffer van de avond de attractieve wedstrijd.