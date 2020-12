Herstellende Van Dijk werkt zich alweer flink in het zweet

Van Dijk plaatste vorige week nog een filmpje waarop te zien is dat hij al tegen een bal trapt. ,,Stap voor stap", voegde hij als tekst toe. De aanvoerder van Oranje raakte op 17 oktober geblesseerd in het duel met Everton en hoopt komende zomer mee te doen aan het EK. Twee weken na de nare botsing met Everton-doelman Jordan Pickford werd Van Dijk geopereerd. Over de duur van zijn herstel deed Liverpool geen uitspraken.



Eerder vandaag kondigde Liverpool aan dat Andreas Schlumberger, een specialist op het gebied van ‘herstel en prestaties’, is aangetrokken om onder andere Van Dijk te helpen. De 54-jarige dokter komt over van Schalke 04.