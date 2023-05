Het blessurenieuws en de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club voor zondag

We zijn aanbeland in de laatste twee speelrondes van de eredivisie. Dat betekent dat alle wedstrijden op hetzelfde moment moeten worden gespeeld. Zondag om 14.30 uur hebben we dus een bomvol programma in Nederland. Lees hier hoe jouw favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar de 33ste speelronde.

Zondag 14.30 uur: FC Emmen - Feyenoord

Bijzonderheden FC Emmen: Huurling Mark Diemers staat nog onder contract bij Feyenoord. Zijn verbintenis loopt eind volgende maand af.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Te Wierik; Araujo, Veldmate, Burnet; Veendorp, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.

Afwezig: Kieftenbeld (kruisband), Lieder (knie), Hardeveld (kruisband), Güclü (blessure), Mendes (verrekking).

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot moet het zonder de geblesseerde Marcus Pedersen doen. De Noor verliet geblesseerd de training. Van Gernot Trauner en Patrik Walemark was al langer duidelijk dat ze de rest van het seizoen ontbreken. Santiago Giménez mocht vrijnemen, maar wil zelf graag spelen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Trauner (knie), Walemark (bovenbeen), Pedersen (voet)

Afwezig: Bijlow; Kasanwirjo, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

Zondag 14.30 uur: PSV - Heerenveen

Bijzonderheden PSV: PSV heeft een grotendeels fitte selectie ter beschikking om de Champions League-voorrondes veilig te stellen. Trainer Ruud van Nistelrooij wisselde vorige week in de rust Jordan Teze, Johan Bakayoko en Guus Til. Daardoor lijken er mutaties in zijn ploeg te komen. Ismael Saibari keert terug van een blessure en zal normaal gesproken op de bank starten.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez: Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt: Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva.

Afwezig: Obispo (knieblessure), Mauro Júnior (knieblessure).

Bijzonderheden Heerenveen: Jeffrey Bruma werd in 2015 en 2016 kampioen met PSV. Hij begint vermoedelijk op de bank.

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Ottele, Bochniewicz, Kaib; Tahiri, Haye, Colassin; Sahraoui, Van Hooijdonk, Köhlert.

Afwezig: Nunnely, Van Beek (achillespees), Noppert (heup), Van Aken (blessure), Zaal (blessure).

Zondag 14.30 uur: Ajax - FC Utrecht

Bijzonderheden Ajax: Voor het laatste thuisduel van het seizoen en voor het verdedigen van plek drie kan trainer John Heitinga niet beschikken over Francisco Conceição. Ook het meespelen van Steven Berghuis tegen FC Utrecht is zeer twijfelachtig.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Taylor; Kudus, Bergwijn, Tadic; Brobbey.

Afwezig: Berghuis (vraagteken), Kaplan (knie), Fitz-Jim (enkel), Conceição (blessure).

Volledig scherm Steven Berghuis en John Heitinga. © Pim Ras Fotografie

Bijzonderheden FC Utrecht: De vorige week tegen RKC geschorste Taylor Booth keert weer terug in de selectie van FC Utrecht, die het morgenmiddag opneemt tegen Ajax. Luuk Brouwers en Anthony Descotte ontbreken vanwege lichte blessures. Of de al langer gevelde Bas Dost dit seizoen nog speelt, is de vraag.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas, Klaiber, Van der Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Van de Streek; Boussaid, Douvikas, Booth.

Afwezig: Dost, Descotte, Brouwers, Hendriks (knieblessure), Maeda, Younes, Warmerdam (knieblessure).

Zondag 14.30 uur: NEC - AZ

Bijzonderheden NEC: NEC kon deze week allesbehalve met een volledig fitte selectie trainen. Flink wat spelers ontbraken één of meerdere dagen vanwege ziekte. Zo was Philippe Sandler vrijdag afwezig op de training en trainde Landry Dimata individueel. Calvin Verdonk is na langdurige blessureleed weer beschikbaar.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Bruijn.

Afwezig:

Bijzonderheden AZ: Jesper Karlsson kon tegen West Ham United eindelijk weer eens in de basis starten. Dat zal hij ook doen tegen NEC. Jens Odgaard miste de wedstrijd tegen de Engelse club. Vrijdagmiddag wordt gekeken naar de ernst van zijn blessure. Pantelis Hatzidiakos keert terug van een schorsing.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Van Brederode, Pavlidis, Karlsson.

Afwezig: Martins Indi (knie), Odgaard (twijfel, voet).

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Zondag 14.30 uur: RKC - FC Twente

Bijzonderheden RKC: Het is een bijzonder duel voor RKC-trainer Joseph Oosting, die komend seizoen bij FC Twente voor de groep staat.

Vermoedelijke opstelling RKC: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer, Jozefzoon.

Afwezig: Het is nog twijfelachtig of Seuntjens fit genoeg is om mee te kunnen doen.

Volledig scherm Joseph Oosting. © ANP

Bijzonderheden FC Twente: FC Twente heeft zondag aan een punt genoeg om de vijfde plaats veilig te stellen.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pleguezuelo, Smal; Sadílek, Zerrouki, Vlap; Cerny, Ugalde, Misidjan.

Afwezig: Pröpper (geschorst), Bruns (geblesseerd).

Zondag 14.30 uur: Sparta - Cambuur

Bijzonderheden Sparta: Veelzeggende statistiek: Sparta-aanvaller Vito van Crooij was bij 22 doelpunten direct betrokken, één meer dan de selectie van Cambuur in z’n totaliteit (21 treffers).

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Verschueren, Kitolano, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Afwezig: Mike Eerdhuijzen (geschorst)

Bijzonderheden Cambuur: Trainer Sjors Ultee gunt spelers bij het al gedegradeerde Cambuur hun afscheid. Zo speelt Doke Schmidt de laatste thuiswedstrijd tegen RKC om afscheid te nemen van het publiek. Sai van Wermeskerken speelt dit weekend tegen Sparta.

Vermoedelijke opstelling Cambuur: Ruiter; Van Wermeskerken, Tol, Smand, Bangura; Foor, Hoedemakers, Van Kaam; Balk, Uldrikis, Breij.

Afwezig: Gullit (knie), Maulun (blessure), Van der Water (twijfel), Mahi (twijfel).

Volledig scherm Mimoun Mahi twijfelgeval voor duel met zijn oude club Sparta. © ANP

Zondag 14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Volendam

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles verloor slechts een van zijn laatste dertien thuisduels in de eredivisie: 1-4 tegen AZ. Zes keer won de ploeg uit Deventer in eigen huis, zes keer eindigde het in een gelijkspel.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Rommens, Blomme, Adekanye, Willumsson; Lidberg, Edvardsen.

Afwezig: Gerrit Nauber (heup), Fredrik Oppegard (knie), Jahnoah Markelo (knie), Evert Linthorst (blessure), Finn Stokkers (blessure).

Bijzonderheden FC Volendam: FC Volendam organiseert een ‘juichmoment’ als de club zich komende zondag weet te handhaven in de eredivisie. Wint Volendam, dan is het sowieso veilig. Mochten Excelsior of FC Emmen verliezen, dan ook.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mirani, Mbuymaba, Murkin; Twigt, Flint, Eiting, Antonucci; Van Mieghem, Oristanio.

Afwezig: B. Ould-Chikh (disciplinair geschorst), Sánchez (interlandverplichtingen), Benamar (geschorst).

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Zondag 14.30 uur: Excelsior - Fortuna Sittard

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior kan zich morgenmiddag definitief veiligspelen. Als de Rotterdammers winnen en FC Emmen verliest van kampioen Feyenoord is lijfsbehoud een feit.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Pierie, Zagré; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Lamprou, Driouech.

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Vicente Besuijen (niet wedstrijdfit), Adrian Fein (stofwisselingsziekte).

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Het al veilige Fortuna Sittard gaat zorgeloos z’n laatste twee competitieduels in, om te beginnen morgenmiddag tegen Excelsior. Burak Yilmaz, die van de radar lijkt verdwenen, zal vermoedelijk ook niet mee naar Kralingen reizen namens de Limburgse club.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Erdogan, Duarte, Noslin, Córdoba; Gladon, Embalo.

Afwezig: Yilmaz, Buitink (kruisband).

Zondag 14.30 uur: Vitesse - FC Groningen

Bijzonderheden Vitesse: Phillip Cocu heeft de zaken op scherp gezet bij Vitesse. De coach hield vrijdag een donderpreek, omdat hij een laconieke houding zag bij de spelersgroep. ,,Ik wil op gepaste wijze afscheid nemen van onze supporters. Die hebben dit seizoen genoeg meegemaakt”, zegt de trainer.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Flamingo; Oroz, Isimat-Mirin; Meulensteen, Bero, Van Ginkel; Manhoef, Bialek, Kozlowski.

Afwezig: Pröpper (knie), Arcus (geschorst).

Bijzonderheden FC Groningen: Topscorer Ricardo Pepi viel tegen Ajax uit omdat hij een vinger in zijn oog kreeg. Van die kwetsuur is hij voldoende hersteld.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Schreuders, Balker, Bech Sørensen, Musampa; Duarte, Suslov, Hove; Määttä, Pepi, Antman.

Afwezig: Abraham (knie), Verrips (blessure), Willems (blessure), Van Gelderen (twijfel).

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal