Het dna van Vitesse: ‘Deejayyyyy Curovic... En dan begon heel het café te juichen’

Sjoerd bezoekt dan ook de plek waar ooit het op het eind wel heel krakemikkige stadion Nieuw Monnikenhuize stond en praat daar met Edward Sturing, met recht een clubicoon. Over hoe het was en wat van over is. Kleine spoiler: nog slechts een bronzen bal aan het begin van de straat die leidt naar de woonwijk die het nu is. Sturing keerde na zijn spelerscarrière in zo’n beetje alle denkbare technische functies terug bij Vitesse. Hij speelde bovendien in zowel het oude als het nieuwe stadion van de club.