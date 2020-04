Het eredivisie-elftal van Yorick Groeneweg: Veerman, Kökçü en Ejuke

Elftal van het JaarHet eredivisieseizoen is vroegtijdig ten einde, het is niet anders. Onze voetbalverslaggevers kiezen hun toch beste elftal, en coach. In deze aflevering ADO-watcher Yorick Groeneweg.

Keeper: André Onana (Ajax)

Onana de onpasseerbare. Die rare fratsen uit zijn begintijd bij Ajax zien we niet zo vaak meer. Wel katachtige reddingen. De mooiste? Hoe hij in Den Haag een vrijwel zeker doelpunt van ADO-spits Michiel Kramer met de voet voorkwam.

Rechtsback: Denzel Dumfries (PSV)

Het zegt voldoende dat na Donyell Malen niemand vaker voor PSV scoorde dan Denzel Dumfries.

Rechter centrale verdediger: Sebastian Holmén (Willem II)

Dubbelganger van Angeliño, de oud-PSV’er die vorig jaar in dit elftal zeker linksback had gestaan. Zweeds international Holmén is defensiever ingesteld. Was als centrale verdediger één van de beteren bij revelatie Willem II.

Linker centrale verdediger: Daley Blind (Ajax)

Valt misschien niet zo op, al was het in de laatste wedstrijden vaker negatief dan positief. Dat was voor zijn hartklachten wel anders. Nadat hij jaar in jaar uit al steeds iets beter werd, stond de Ajacied op zijn positie op eenzame hoogte in de eredivisie. Met als speciaal wapen die prachtige pass.

Linksback: Owen Wijndal (AZ)

De verrassing van de verrassing, al mag je AZ eigenlijk al niet meer zo noemen. En Owen Wijndal ook niet, een talent dat het sinds dit seizoen verdient om in één adem met groeibriljanten Calvin Stengs en Myron Boadu te worden genoemd.

Rechtshalf: Joey Veerman (sc Heerenveen)

Is al jaren een groot talent, maar de Volendammer laat het nu bij Heerenveen ook meteen op het hoogste niveau zien. Verzint vaak openingen die een ander mist.

Aanvallende middenvelder: Hakim Ziyech (Ajax)

Beste speler van de eredivisie, of hij nu hangend op rechts of zoals hier op tien speelt. Als we over een tijdje aan dit seizoen terugdenken, mijmeren we misschien wel over het laatste jaar van de technicus in Nederland.

Linkshalf: Orkun Kökçü (Feyenoord)

Elk seizoen breken toptalenten door, een enkeling haalt ook echt de top. Mogelijk is dat straks spelmaker Orkun Kökçü. Geen klassieke nummer 10, meer een allrounder die op het middenveld van Feyenoord met Jens Toornstra en Leroy Fer de opmars vormgeeft.

Rechtsbuiten: Steven Berghuis (Feyenoord)

De enige die Ziyech nu naar de kroon steekt. De aanvoerder van Feyenoord overlegt dit jaar prachtige cijfers, maar zijn loopbaan is even grillig als zijn karakter. Wat zou het voor de eredivisie een zegen zijn als deze stilist nog wat langer blijft.

Spits: Donyell Malen (PSV)

Dankt zijn uitverkiezing volledig aan de eerste seizoenshelft, want de razendsnelle spits van PSV staat vanwege een knieblessure heel 2020 al stil. Toch loopt Malen met elf doelpunten nog altijd maar vier goals achter op de topscorers Berghuis en Cyriel Dessers.

Linksbuiten: Chidera Ejuke (sc Heerenveen)

Deze dribbelaar van Heerenveen ziet nog weleens een ploeggenoot over het hoofd, maar zijn spel is een avontuur op zich. Eén van de ruwe diamanten die de eredivisie kleur geeft, hopelijk ook na de zomer.

Coach: Dick Advocaat (Feyenoord)

Voor wie denkt dat het effect van een trainer beperkt is, moet eens kijken naar het verschil tussen Feyenoord voor en na de komst van Dick Advocaat. Met hem keerde ook de hoop weer terug in Rotterdam.