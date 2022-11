Het geduld raakt op bij ADO Den Haag: kan Dirk Kuyt het tij nog keren?

Ruud van Nistel­rooij ziet fit PSV richting duel met Ajax: ‘We weten wat we moeten doen’

PSV is zondag in de topper tegen Ajax volgens Ruud van Nistelrooij niet in het voordeel door de zege van eind juli in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5). Dat zei de trainer van de Eindhovenaren vrijdag, kort voor vertrek terug naar Nederland vanuit Noorwegen. PSV beëindigde de groepsfase van de Europa League met een zege van 2-1 bij Bodø/Glimt en werd achter Arsenal tweede in groep A.

