‘Het is nog dringen bij de uitgang van Ajax’

Ook de nederlaag van Feyenoord bij FC Utrecht komt aan bod. ,,Je zag dit weekend dat Feyenoord te weinig goede spelers heeft voor twee duels per week”, zegt Maarten Wijffels. ,,In de 75ste minuut van de wedstrijd wisselt FC Utrecht en die brengen drie spelers met eredivisie-ervaring. En Feyenoord? FC Utrecht hoeft niet onder te doen voor Feyenoord.”

Ajax won gemakkelijk van Vitesse en daar is vooral de vraag: hoe verlopen de laatste dagen van de transfermarkt? Johan Inan: ,,Het is dringen bij de uitgang van Ajax. Vóór 31 augustus hoopt een aantal spelers nog een transfer te maken. David Neres bijvoorbeeld en ook voor Andre Onana is interesse. De vraag is vooral wat Ajax daarmee gaat doen. Toch nog geld verdienen aan hem of hem erbij houden dit jaar?”