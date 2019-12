Het jaar van PSV: van titelfavoriet naar aangeschoten wild

De avond dat het Volkspark­sta­di­on van Donyell was

29 december Dé Oranje-interland van 2019 was die tegen Duitsland in Hamburg. Een cruciale zege (2-4) in de EK-kwalificatie en het droomdebuut van een jonge scorende spits. Met Donyell Malen (20) terug naar die magische avond in het Volksparkstadion.