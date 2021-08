Het lastige huwelijk tussen Haller en Ajax: ‘Had gedacht dat hij wat sneller was’

Door Johan Inan



Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk spreidde Sébastien Haller (27) aan het begin van een partij zijn armen, draaide op zijn hakken en keek als een vorst om zich heen. De spits had de in de lucht gegooide bal gecontroleerd in de drukte, drie tegenstanders van zich afgehouden en via de binnenkant van de paal meteen raak geschoten. Teamgenoten lachten en zagen de eerder zo geplaagde Ivoriaans-Franse spits twee minuten later via de binnenkant van de andere paal andermaal doel treffen.