Het leedvermaak rond Ajax laat ik graag aan Eindhoven, Rotterdam en Utrecht over

Drost vraagt aandacht voor mentale problemen in voetbal: ‘Bij VI deden ze lacherig over mijn huilbui’

4 februari Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna deden wat lang een taboe was in het voetbal: openlijk praten over hun angsten en onzekerheden. Volgens Henrico Drost, ex-verdediger en tegenwoordig spelersbegeleider, zijn zij slechts het topje van de ijsberg.