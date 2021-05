Het lot van Ajax ligt ook in handen van AZ, Feyenoord en PSV

Politiek staat voor duivels dilemma bij keuze over publiek in stadions

26 april De KNVB stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat, in navolging van afgelopen weekeinde, ook de komende vier eredivisierondes met publiek gespeeld kunnen worden. Uiterlijk morgen volgt duidelijkheid hierover. Intussen waarschuwt de medische wereld voor de gevaren van deels gevulde stadions. ,,Het is echt onverantwoord.”