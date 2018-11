Het luxeprobleem bij de Leeuwinnen: Miedema versus Beerensteyn

Miedema is veel langer dan Beerensteyn (1 meter 75 tegenover 1 meter 60) en al sinds haar zeventiende een doelpuntenfenomeen. Drents nuchter en binnenkort wordt ze topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat kan niet meer mis. Nooit was ze in haar carrière gepasseerd, zei ze dinsdagmiddag. Tot die wedstrijd tegen Denemarken dus. Ze kon haar ongenoegen moeilijk verbergen. Miedema sloeg terug op het veld van haar club Arsenal waar ze zeven keer scoorde in vier wedstrijden na de interland tegen Denemarken. Beerensteyn, inmiddels basisspeler bij Bayern deed het rustiger aan. Ze scoorde één keer in vijf wedstrijden. Sowieso is die goal het enige doelpunt van het seizoen. Zoals ze vorige seizoen ook pas twee keer scoorde in tien wedstrijden. Vaak wordt ze daar niet als pure spits ingezet. Op het afgelopen succes-EK viel ze drie keer in. Meer dan de helft van haar interlands startte ze op de bank. Het staat in schril contrast met concurrent Miedema die 54 van de 66 interlands in de basisopstelling begon.



Beerensteyn is bescheiden na haar goals tegen Denemarken. ,,Het was een teamprestatie”, zegt ze terwijl ze het vertrouwen geniet van Wiegman die haar goed kent van ADO Den Haag, waar ze al trainer was van haar.



Miedema spuwt aan de vooravond van de cruciale interlands tegen Zwitserland vooral vuur: ,,Iedereen weet dat ik in vorm ben.”