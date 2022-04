Het nieuwe leven van Jordens Peters: ‘Iedereen kijkt naar míj, ik kan niet meer naar boven wijzen’

,,Hoe gaat het met de inburgering, Jordens? Heb je al zoervleis gegeten?” Het is een dik uur voor de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Roda JC en Jong FC Utrecht (2-1 voor de Limburgers), als duidelijk wordt dat een algemeen directeur van een voetbalclub heus niet alleen maar kritische vragen over taaie dossiers krijgt van ‘zijn’ achterban. Een enkeling is blijkbaar ook nieuwsgierig of de baas van de club zijn tanden al heeft gezet in het typisch Limburgse gerecht.