Het roer gaat om bij Feyenoord, Arnesen zet de trein in beweging

2 april Als het Cosinus Group Capital Partners lukt om de meerderheid van de aandelen over te nemen van United Vansen, heeft ADO Den Haag binnenkort een nieuwe eigenaar. Die treft een club in verval. Hoe is het zo ver gekomen? En hoe bouw je het weer op? ,,Voordat de club er weer bovenop is, ben je wel een paar jaar verder.”