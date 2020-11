Het schrikbeeld voor vanavond: komt Oranje ook tegen Bosnië op achterstand?

Streppel ziet muziek in Roda JC: ‘Plezier is voor mij belangrij­ker dan het niveau waarop ik werk’

13 november Het is even schakelen. Van weelderige luxe in de woestijn naar het trainerschap van Roda JC, die club die al jaren onder financiële problemen gebukt gaat. Maar Jurgen Streppel (51) maalt daar niet om. ,,Je zult mij niet minderwaardig horen praten over de eerste divisie. Integendeel.’’