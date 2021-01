Het wachten van Doekhi beloond: ‘Ploeggenoten vroegen al wanneer ik nou eens ging scoren’

Danilho Doekhi zat ‘al een tijdje te wachten’ op zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal, zo zei hij voor de camera van ESPN . Dinsdagavond was de verdediger van grote waarde voor Vitesse door tegen FC Utrecht het winnende doelpunt voor zijn rekening te nemen: 1-0.

,,Vandaag was het moment daar”, zei de 22-jarige Doekhi, die na een harde voorzet van Eli Dasa vanaf rechts de bal via zijn knie in het Utrechtse doel werkte. ,,Ik hoopte dat hij de bal zou terugleggen, maar ik had niet veel tijd iets te doen. Een doelpunt hoeft niet mooi te zijn, hij telt gelukkig.”

Doekhi is bij Vitesse bezig aan zijn derde seizoen in de Eredivisie en staat al op ruim zestig duels voor de Arnhemmers. ,,Mijn ploeggenoten vroegen al ‘wanneer ga je nou eens scoren?’ Dat het dan de winnende is, is extra leuk”, aldus Doekhi.

Quote We zitten in een lekkere flow Danilho Doekhi

,,Ik denk dat ik een goed seizoen draai en kan stellen dat ik met de wedstrijd beter word. Dat is ook een kwestie van zelfvertrouwen. Het seizoen is nog lang, maar we zitten in een lekkere flow.”

Keeper Remko Pasveer, de aanvoerder van Vitesse, was tevreden over het verdedigende werk van zijn ploeg. ,,Je ziet dat we goed kunnen verdedigen en de nul kunnen houden”, aldus Pasveer. ,,Als je alles met 1-0 wint, dan kom je best ver. Ik ben blij dat we er weer staan, hopelijk kunnen we weer een mooie reeks neerzetten.”

Vitesse kwam door de zege in punten op gelijke hoogte met Ajax: 35.