Het wordt een feest met Sloetski: Ik wil dolgraag gaan aanvallen

Leonid Sloetski is gearriveerd bij Vitesse. De Russische trainer zorgt meteen al voor een lach in Arnhem. Maar hij wil vooral presteren. ,,We gaan aanvallen voor een topresultaat."

De eerste kennismaking zit vol vrolijkheid. Leonid Sloestki is opgetogen. Ongedwongen en onbekommerd. Er is nu nog geen wedstrijdstress bij Vitesse. Er is nog geen opborrelende crisis of druk. Zonder zorgen is het trainersvak fantastisch.

,,Ik ben ontzettend blij met deze kans”, zegt Sloetski bij binnenkomst in Arnhem in Engels met een onmiskenbaar Oost-Europees accent. ,,Ik kon in Rusland aan de slag (Rostov, red). Maar ik wilde na jaren in de Premjer Liga een nieuw avontuur. Hull City (club van Sloetski in 2017, red.) was zeer leerzaam en door omstandigheden moeilijk. Er was veel chaos bij de club. Bij Vitesse staat de organisatie. Ik heb er zin in.”

Selfmade man

Achttien jaar is hij nu trainer. Sloetski (47) is een selfmade man. Een rijke voetbalcarrière overlegt hij niet. Een val uit een boom - om een meisje te behagen haar kat er uit te halen - zorgt er op negentienjarige leeftijd voor dat topsport nog langer onmogelijk is. Hij blijft zo steken op dertien duels als doelman van FC Zvezda Gorodishche, een inmiddels verdwenen profclub uit zijn geboorteplaats Volgograd.

,,Sindsdien klim ik niet meer in bomen”, zegt hij. ,,Dat is ongezond.”

Grootheid in Rusland

De ontspannen houding en gevatte opmerkingen zeggen alles. Sloetski is een gelouterd coach. Een grootheid in Rusland. Hij begint in de jeugd van Olimpia Volgograd en bereikt de top via clubs als Dynamo Poltava, Uralan Elista, FK Moskou (met Europees voetbal) en Krylia Sovetov. In 2009 belandt de coach bij CSKA Moskou. Sloetski leidt de legerclub naar drie landstitels en zorgt voor glorie in de Champions League.

Quote Of ik straks nog Rusland in mag? Jawel. Rusland is een democratie Leonid Sloetski ,,Met het zesde budget van het land”, zegt hij. ,,Zenit Sint-Petersburg had spelers die honderd miljoen euro kosten. Witsel en Hulk. Ja, ik ben trots op dat resultaat.”



De Rus wordt zo ook bondscoach en zit op de bank tijdens het EK van 2016. Dat is dan sportief geen succes, maar Sloetski laat een onuitwisbare indruk achter. Zijn emoties en zijn zenuwachtige gewaggel in de dug-out worden breed uitgemeten.



Als analist op dit WK zorgt Sloetski helemaal voor beroering. Een slimme verspreking leidt tot politiek gekibbel. Op de staatszender Channel 1 noemt hij de naam van de Russische oppositieleider Aleksei Navalny. Dat is not done.

,,Het was een geintje”, reageert Sloetski. ,,Een woordenspel. Ik was ietwat ondeugend. Of ik straks nog Rusland in mag? Jawel. Rusland is een democratie.”

WK-voorspelling

De trainer van Vitesse ziet zijn land ver komen op de mondiale eindstrijd. ,,Het avontuur moet niet ophouden bij de laatste zestien”, stelt Sloetski. ,,Rusland is uitstekend begonnen. Dat was, voor ons Russen, best verrassend. Het verwachtingspatroon was heel erg laag.”

De wereldtitel voor de Russen zorgt zodoende voor een schaterlach. ,,Dat is wellicht wat veel gevraagd. Het wereldkampioenschap is wel onvoorspelbaar. Er zit veel emotie in de wedstrijden. Het is totaal anders dan clubvoetbal. Ik gok op België. Een compleet team. Vol sterspelers. Maar er zijn veel goede landen in Rusland. Het niveau is hoog. Teams zijn tactisch gedisciplineerd.”

Discipline is straks bij Vitesse ook belangrijk. Na het mislukte half jaar bij Hull wil Sloetski zich revancheren. Hij wil als Rus slagen in West-Europa. ,,Ik hang niet vast aan één systeem”, vertelt hij. ,,Ik zet bij Vitesse het concept neer dat past bij de spelersgroep. Ik wil dolgraag gaan aanvallen. Wij moeten het publiek vermaken. De supporters. Daar gaat alles om. Maar: met beleid. Voetbal is niet van de trainer, diens assistent, de voorzitter of de eigenaar.”