Higler fluit duel tussen PSV en Feyenoord, Blom krijgt Klassieker in halve finale beker

Feyenoord - Ajax

De Klassieker, de halve finale in de KNVB-beker, wordt gefloten door Kevin Blom. Volgende week woensdag staat De Klassieker om 20.45 uur op het programma in Rotterdam. Siemen Mulder is de VAR voor dat duel. Een dag later wordt de andere halve finale tussen Willem II en AZ gespeeld in Tilburg. Daar heeft Jochem Kamphuis de leiding. Dennis Higler is de VAR.