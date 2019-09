‘Hij droeg bij FC Abcoude al geregeld een Ajax-shirt’

Amateurvoetbalclub van.. Matthijs de Ligt

,,Hij speelde weliswaar bij de Calimero’s van FC Abcoude, Matthijs, maar een echte Calimero is hij nooit echt geweest. Niet dat je meteen kon voorspellen dat hij nu, op 19-jarige leeftijd, voor Juventus zou spelen. Maar hij stak er als E-pupilletje al wel met kop en schouders bovenuit. Nou ja, voetballend dan. Qua fysiek en qua persoonlijkheid viel dat nog wel mee. Een echte leider is hij later bij Ajax pas geworden. De jonge Matthijs was als F-je van Abcoude juist heel bescheiden, bleu zelfs. Gewoon een leuk kind, dat als mannetje wel al erg ambitieus was. Ik weet nog dat we met het elftal een spel deden, waarmee de spelers een bal konden winnen. Drie keer raden wie die bal won... Grappig detail: toen Matthijs de Golden Boy-award had gewonnen, liet hij me weten dat hij die bal nog steeds heeft. Ongelooflijk was het hoe snel Matthijs dingen oppikte. Of het nu een technische oefening betrof, een pass- en trapvorm, je hoefde alles maar één keer uit te leggen aan Matthijs. Hij had het direct onder de knie. Dat moest ook wel, vond hij zelf, want hij wilde ‘later’ per se bij Ajax voetballen. Tijdens trainingen bij Abcoude droeg hij, zoals ik het me herinner, al geregeld een shirtje van zijn droomclub. En uitgerekend die droomclub trok al vroeg aan de bel voor Matthijs. Dat gebeurde nadat onze E1 een oefenwedstrijd speelde tegen Ajax. Hoewel Matthijs vanwege zijn leeftijd eigenlijk nog E2-speler was, mocht hij toch meedoen. En wat denk je? Hij speelde een wereldpot. Met afstand de beste speler op het veld was hij, de jongste jongen die meedeed. Toen wist Ajax het zeker: die moeten we hebben. De rest is geschiedenis.”