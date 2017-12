Hindernisbaan? Laat maar komen

Amrabat inzetbaar tegen Napoli, nog onduidelijkheid over blessure El Ahmadi

4 december Sofyan Amrabat is op tijd hersteld van zijn enkelblessure voor de laatste groepswedstrijd van Feyenoord in de Champions League, woensdag tegen Napoli. Over de ernst van de knieblessure van Karim El Ahmadi is nog onduidelijkheid.