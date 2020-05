Historische bekerwinst Groningen zorgt vijf jaar later nog steeds voor kippenvel

Zonde van die topscorerstitel maar het belangrijkste is die prijs. ,,De details blijven je bij, mooi is dat. Dat we voor het eerst dat veld opliepen in de Kuip en rechts die muur van PEC Zwolle-supporters die een spandoek ophingen met ‘Daar zijn we weer.’ Het spandoek van Groningen bleef aanvankelijk een beetje hangen en was niet direct zichtbaar.” Eindeloos had hij het over de wedstrijd gehad met kamergenoot Maikel Kieftenbeld van tevoren. ,,Maar dan bedenk je achteraf: We hebben toch niet echt vier uur over die wedstrijd zitten praten? Nog steeds als ik ‘We Are The Champions’ van Queen hoor denk ik aan die dag en krijg ik kippenvel. Of ik de beker nog een keer win in mijn carrière weet ik niet. Dan moet alles goed vallen hè. De loting, een stabiele selectie. Tegen Vitesse in de kwartfinales werden we een uur lang helemaal weggespeeld totdat Guram Kashia van Vitesse hands maakte in het strafschopgebied. Je moet ook een beetje geluk hebben om zo’n mooie dag mee te mogen maken.”