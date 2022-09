Hoe Ajax-verdediger Calvin Bassey ontsnapte uit een probleemwijk: ‘Voetbal hield me op het rechte pad’

Bassey, als kind van Nigeriaanse migranten opgegroeid in een oud-Romeins plaatsje in Italië, strijkt op vijfjarige leeftijd met zijn ouders en drie broers neer in Newham, een probleemwijk in Oost-Londen. ,,Als je uit zo’n wijk komt, heb je een dikke huid omdat je waarschijnlijk een puur trauma hebt meegemaakt”, blikt Bassey in een video van Rising Ballers terug. ,,Je hebt twee opties: voetballen of de straat op gaan, waar je heel gemakkelijk wordt verleid en de verkeerde kant op wordt gezogen.”