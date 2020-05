Hoe creëer je sfeer voor de tv-kijker in een leeg stadion?

PSV bereikt akkoord met spelers over inleveren salaris

14:57 PSV kort de komende periode de salarissen van de spelers. Daarover is een definitief akkoord bereikt met de spelersraad. Volgens aanvoerder Denzel Dumfries is iedereen het ermee eens. Zolang er geen publiek welkom is bij wedstrijden, leveren de PSV'ers salaris in. ,,Wij vonden het cruciaal dat iedereen in de groep erachter zou staan en dat is gelukt”, zo zegt hij.