Hoe Cruijff stagiair Moniz met één zinnetje geruststelde: ‘Tonny legt je alles wel uit’

Topscout Tonny Bruins Slot (73) van Ajax overleden

12:48 Op 73-jarige leeftijd is topscout en oud-assistenttrainer Tonny Bruins Slot van Ajax overleden. Hij was in 1985 voor korte tijd hoofdtrainer in Amsterdam, nadat Aad de Mos vanwege een conflict met het bestuur op 6 mei 1985 was ontslagen. In de jaren negentig gold hij jarenlang als de rechterhand van Johan Cruijff bij FC Barcelona. Ook werkte Amsterdammer Bruins Slot jarenlang met Ronald Koeman. Bruins Slot was al geruime tijd ziek.