Hoe de dwaze veldbestormer bij Sparta - Vitesse zichzelf op weergaloze wijze voor joker zette

Kritiek op Feyenoord neemt toe: ‘Als je niet van Groningen wint weet je dat het gemor begint’

Er was dit seizoen veel lof voor Feyenoord, dat in de eredivisie en in de Conference League voor vermaak zorgde. Maar de nederlaag tegen AZ zorgde voor kritiek. ,,Het was zondag toch gewoon slecht?’’

5 maart