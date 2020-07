Hoe de jarige Jaap Stam als speler terugkeerde in Nederland, maar niet bij PSV

Eerste groepstrai­ning Robben bij Groningen live op tv

12:31 De eerste groepstraining van Arjen Robben bij FC Groningen is maandag live te zien, zowel online als op tv. De hele training is vanaf 11.30 uur te zien op FOX Sports, op RTV Noord en via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van FC Groningen. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom op Sportpark Corpus den Hoorn, het complex waar Groningen traint.