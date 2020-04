Hoe de KNVB zich een hoop ellende had kunnen besparen

Door Freek Jansen



Ook in de voorbije dagen hoorde je her en der het geluid klinken: waarom hebben de topclubs de KNVB niet geholpen? Juist in deze tijd had de dolende leiding van de voetbalbond toch een helpende hand kunnen gebruiken van de leden? Maar Ajax, PSV en Feyenoord zouden te veel met zichzelf bezig zijn. Een aantijging die met het oog op de huidige chaos logisch klinkt, maar toch niet op zijn plaats is.