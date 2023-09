Hoe geduld en clubliefde van Davy Klaassen op Deadline Day werden beloond met droomtransfer

LIVE eredivisie | Koploper Sparta ontvangt NEC: kunnen Rotterdam­mers ongeslagen reeks verlengen?

Sparta is na drie speelrondes nog ongeslagen in de eredivisie en staat op dit moment zelfs bovenaan de ranglijst, al moet de kanttekening worden geplaatst dat vier clubs een wedstrijd minder hebben gespeeld. Desalniettemin zijn de Rotterdammers uitstekend begonnen aan het seizoen. Vandaag komt NEC op bezoek. De Nijmegenaren hebben drie punten na drie duels. De aftrap op Het Kasteel is om 20.00 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.