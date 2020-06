Hoe ging het verder met de winnaars van het EK in 2006?

Jong OranjeHet is vandaag alweer veertien jaar geleden dat Jong Oranje in Portugal de Europese titel in de wacht sleepte. In de finale won het team van trainer Foppe de Haan in Porto met 3-0 van Jong Oekraïne, een jaar later werd Jong Oranje in eigen land opnieuw Europees kampioen. Hoe zijn de carrières van de spelers uit deze talentvolle generatie uiteindelijk verlopen?

Kenneth Vermeer

Tijdens dit toernooi was Kenneth Vermeer de nummer 1 onder de lat in alle wedstrijden. Vermeer heeft het uiteindelijk tot vijf interlands voor het Nederlands elftal geschopt. De doelman was jarenlang een gewaardeerde keeper in de eredivisie voor Ajax en, tot afgelopen winter, voor Feyenoord. Hij is sinds een paar maanden actief voor Los Angeles FC.

Dwight Tiendalli

Tiendalli was in drie van de vijf wedstrijden, waaronder de finale, de rechtsback in het elftal. Na meerdere jaren in Nederland voor onder andere Feyenoord en FC Twente stak Tiendalli de plas over en speelde hij jaren in het Verenigd Koninkrijk. De rechtsback beëindigde zijn carrière in 2018 met twee interlands achter zijn naam.

Gijs Luirink

Eén naam die niet meteen veel bellen laat rinkelen is Gijs Luirink. Maar ook hij kwam in Portugal in alle wedstrijden in actie. De centrale verdediger bleef heel zijn carrière binnen onze landsgrenzen. Hij sloot in 2016 zijn carrière af bij FC Volendam, waarna hij gelijk bij dezelfde club het trainersvak inrolde. Sinds 2018 is Luirink actief als oefenmeester in de academie van AZ.

Volledig scherm Gijs Luirink in dienst van Sparta. © Carla Vos

Ron Vlaar

Gijs Luirink vormde tijdens de finale een duo met Ron Vlaar. De centrale verdediger had zijn debuut voor het grote oranje voor dit EK al gemaakt en kwam uiteindelijk tot 32 interlands. De centrale verdediger was bijvoorbeeld ook basisspeler tijdens het WK in 2014. Mits fit is Vlaar, na een paar jaar in Engeland, nog altijd een vaste kracht bij AZ.

Urby Emanuelson

Urby Emanuelson kwam in alle vijf de wedstrijden in actie. Na zeven seizoenen Ajax vertrok de Amsterdammer in 2011 naar het buitenland. De veelzijdige linkspoot bracht meerdere jaren in Italië door en speelde voor onder andere AC Milan en AS Roma. Na een uitstapje in Engeland is Emanuelson sinds 2017 terug in Nederland. Sindsdien verdedigd hij de kleuren van FC Utrecht.

Stijn Schaars

De controleur en aanvoerder van de ploeg was Stijn Schaars. Ook de middenvelder schopte het tot het Nederlands elftal, met uiteindelijk 24 interlands tot gevolg. Na drie jaar Vitesse en zes jaar AZ, met onder andere het kampioenschap in 2009, stapte Schaars over naar Sporting Lissabon. Hier verbleef hij twee seizoenen. Schaars keerde namelijk in 2013 terug naar Nederland. Hij speelde voor zowel PSV en Heerenveen nog drie seizoenen in de eredivisie. Vanwege aanhoudend blessureleed stopte de middenvelder in 2019. Hij is nu actief in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren.

Volledig scherm Demy de Zeeuw en Stijn Schaars tijdens een training van het Nederlands elftal.

Demy de Zeeuw

Demy de Zeeuw stond in de finale naast Schaars geposteerd op het middenveld. De Zeeuw stapte in 2009 over van AZ en Ajax, waar hij twee seizoenen bleef. Daarna kwam de middenvelder nog uit voor Spartak Moskou, Anderlecht en NAC Breda. Met 27 interlands achter zijn naam stopte hij in 2015 met voetballen. Tegenwoordig is de voormalig-middenvelder succesvol zakenman. Hij is mede-eigenaar van grote merken als BALR en 433.

Nicky Hofs

Met drie doelpunten was Nicky Hofs van grote waarde tijdens het eindtoernooi in Portugal. Op drie seizoenen Feyenoord, één seizoen AEL Limassol en één seizoen Willem II is Hofs altijd verbonden geweest aan zijn jeugdclub: Vitesse. De nummer 10 hing zijn schoenen in 2013 al aan de wilgen met één interland achter zijn naam. Afgelopen seizoen was hij assistent-trainer van, je raadt het al, Vitesse.

Romeo Castelen

De rechtervleugel was in deze wedstrijd voor toenmalig Feyenoord-speler Romeo Castelen. In 2007 vertrok de rechtsbuiten naar HSV. Hier kwam hij in vijf seizoenen echter niet verder dan zeventien duels. Na Duitsland zag Castelen heel wat landen als profvoetballer. Hij stond onder contract in Rusland, Nederland, Australië, Zuid-Korea en China. Na al deze omzwervingen sloot hij zijn carrière in 2018 af bij VVV-Venlo met tien interlands op zijn conto.

Klaas-Jan Huntelaar

Topscoorder van het team én van het toernooi werd Klaas-Jan Huntelaar. De spits is uiteindelijk ook de speler die de meeste successen boekte. The Hunter verliet Ajax in 2008 voor het buitenland. Na één jaar bij zowel Real Madrid als AC Milan speelde Huntelaar maar liefst zeven seizoenen in Duitsland. Bij Schalke 04 werd hij onder andere topscorer van de Bundesliga. De nu 36-jarige spits speelde in totaal 76 interlands en was daarin 42 keer trefzeker. Sinds 2017 is Huntelaar terug bij Ajax. Of dat hij ook komend seizoen nog voor Ajax speelt is nog onzeker.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar. © BSR Agency

Ismaïl Aissati

De aanval werd gecomplementeerd door Ismaïl Aissati. Na dienstverbanden voor PSV, FC Twente, Ajax en Vitesse vertrok de aanvallend ingestelde speler in 2012 naar het buitenland. De tweevoudig Marokkaans-international speelt sinds 2018 voor Denizlispor, de huidige nummer 10 in de Turkse Süper Lig. Ook is hij tweevoudig international van Marokko.

De elf wisselspelers

Achter deze basis elf zaten ook nog elf reserves. Van deze spelers zijn er al voldoende gestopt met profvoetbal, namelijk: Ramon Zomer, Arnold Kruiswijk, Daniël de Ridder, Patrick Gerritsen, Collins John, Fred Benson en sinds deze week ook Paul Verhaegh. Edson Braafheid is nog wél profvoetballer. Na meerdere clubs in het buitenland, waaronder Bayern München, is de linksback nu actief in Amerika voor Austin Bold. In dat land speelt ook Haris Medunjanin. De latere international van Bosnië en Herzegovina (60 interlands) verdedigd sinds kort de kleuren van FC Cincinnati. Reservekeepers Michel Vorm en Remco Pasveer kwamen tijdens dit toernooi geen minuut in actie. Pasveer staat nog steeds tussen de palen bij Vitesse, Vorm is al jaren tweede doelman bij Tottenham Hotspur.