Hoe goaltjesdief Geert den Ouden verliefd werd op het scheidsrechtersvak: ‘Stond op de radar van de KNVB’

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Japan en Noorwegen strijden in Wellington om tweede plek in kwartfina­les

In het Sky Stadium in Wellington (Nieuw-Zeeland) nemen Japan en Noorwegen het in de tweede achtste finale van het WK tegen elkaar op. De Noorse vrouwen werden tweede in Groep A achter Zwitserland, Japan werd winnaar van Groep C. Volg het duel in ons liveblog.