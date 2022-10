Hoe houdt de lekkende Ajax-defensie Liverpool van scoren af? ‘We zoeken naar de juiste formule’

MET VIDEO Woedende Ricardo Moniz stapt van veld om racisme, maar krijgt rode kaart: ‘Het was echt extreem’

Het was een opmerkelijk en triest beeld uit Hongarije. De Rotterdamse voetbaltrainer Ricardo Moniz (58) stapte zaterdag tijdens een competitiewedstrijd met zijn spelers van het veld om een statement te maken tegen racisme. ,,Wat bij Den Bosch gebeurde, was hiermee vergeleken nog niks. Hier in Hongarije gaat het tien keer zo erg aan toe tegen donkere spelers.’’

