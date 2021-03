Hoe kan het dat bij Ajax steeds maar weer een nieuwe rechtsback doorbreekt?

Janneke belegde 20.000 euro, en heeft dat nu verdrievou­digd: 'Duurde lang voor ik durfde’

22 maart Vrouwen zijn op de beurs ver in de minderheid. Slechts een kwart van de particuliere beleggers is vrouw. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat ze een beter rendement behalen. Vrouwen missen vooral financieel zelfvertrouwen, blijkt uit onderzoek van onder andere De Nederlandsche Bank. Hoe komt dat? En wat kunnen we eraan doen?