Hoe lang blijft verdriet Feyenoord hangen?

Rosario voelt zich weer lekker bij PSV: ‘Ik heb een iets vrijere rol’

15 februari Pablo Rosario had het de voorbije maanden zwaar bij PSV. Bij de middenvelder gingen soms de meest simpele dingen mis waar hij in het begin van vorig seizoen nog een van de sterkhouders was. Vanavond won PSV voor het eerst in tijden weer een uitwedstrijd in de eredivisie en Rosario speelde een prima wedstrijd. ,,Hopelijk kunnen wij deze lijn doortrekken”.