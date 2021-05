Hoe lost Feyenoord het olympische dilemma rond Senesi op?

De 24-jarige centrale verdediger kreeg, ondanks zijn plek in de voorselectie, wederom geen uitnodiging voor de nationale selectie dat deze zomer de Copa América afwerkt in eigen land en Colombia, maar de bond bood Senesi wel een aantrekkelijk vangnet.

De Olympische Spelen gloren voor de speler, maar Feyenoord hoeft hem niet af te staan. Voor technisch directeur Frank Arnesen en de nieuwe trainer Arne Slot is de oproep van Senesi een lastige kwestie. Deelname van de Argentijn aan de Spelen heeft ongetwijfeld een positieve invloed op zijn marktwaarde, terwijl een transfer deze zomer sowieso niet is uitgesloten. Bovendien wil de speler graag voor zijn vaderland uitkomen. Aan de andere kant is Feyenoord hem in dat geval de gehele voorbereiding kwijt.

Volledig scherm Marcos Senesi in actie voor Argentinië onder-20. © FIFA via Getty Images

Als Feyenoord de linksbenige verdediger toch toestemming geeft om af te reizen naar Japan, dan moet hij op 22 juli in Sapporo uitkomen tegen Australië. Op 25 juli, eveneens in Sapporo, spelen de Argentijnen tegen Egypte en het laatste groepsduel met Spanje staat gepland op 28 juli in Saitama.

Mochten de Argentijnen succesvol zijn en de finale halen - en Senesi is er inderdaad bij in Tokio - dan komt hij op 7 augustus nog in actie. Dat is precies in het weekeinde waarin ook het eredivisieseizoen 2021/2022 van start gaat.