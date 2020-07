Hoe ouder Zlatan wordt, hoe beter hij is: ‘Ik ben net als Benjamin Button’

Na afloop van de 1-4 zege bij Sampdoria (de vedette was goed voor de 0-1 en 0-3 en gaf de assist bij de 0-2) glunderde de spits. ,,Mensen zeggen dat ik oud en vermoeid ben, maar ik ben pas net begonnen", zo grijnsde hij tegenover het clubkanaal van AC Milan. ,,Ik ben net als Benjamin Button. Alleen was ik altijd al jong, nooit oud.” Daarmee verwees hij naar de film The Curious Case of Benjamin Button , een film waarin de hoofdpersoon naarmate zijn leven vordert juist steeds jonger wordt.

Eerder deze week sprak Zlatan via social media al soortgelijke woorden. ,,Dus je denkt dat ik klaar ben? Dat mijn carrière binnenkort zal eindigen? Je kent me niet. Heel mijn leven heb ik moeten vechten. Niemand geloofde in mij. Dus moest ik geloven in mezelf. Sommigen wilde me neerhalen, maar ze maakten me alleen maar sterker. Anderen wilden me uitbuiten, zij maakten me alleen maar slimmer. En nu denk je dat ik klaar ben? Ik heb tegen jullie maar één ding te zeggen: ik ben niet zoals jij, omdat ik jou niet ben. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En dit is nog maar het begin...”, zo sprak hij in een gelikt filmpje.