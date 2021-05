Hoe PEC Zwolle het leven redde van de Braziliaanse gamer Ricardo

Tien coronage­val­len en zes blessures: zelfs assistent Verhaegh als wissel op de bank bij FC Den Bosch

12 mei FC Den Bosch is vlak voor het einde van het seizoen getroffen door een zware corona-uitbraak in de selectie. Tien spelers zijn voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen MVV van vanavond positief getest. Met ook nog eens zes geblesseerden en de schorsing van Paco van Moorsel (vijfde gele kaart) mist FC Den Bosch daardoor zeventien spelers in Maastricht.