Hoe Robben werd verleid tot zijn Last Dance bij FC Groningen

FC Groningen trok een originele troefkaart om Arjen Robben te verleiden tot een rentree: een compilatie van fragmenten uit The Last Dance .

Door Sander de Vries



Het was in het voorjaar een terugkerend gespreksonderwerp bij technisch directeur Mark-Jan Fledderus en algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. The Last Dance, de veelgeprezen documentaire over Michael Jordan, waarvan elke week twee nieuwe afleveringen op Netflix kwamen. ,,De winnaarsmentaliteit van Jordan en de manier waarop hij zichzelf, maar ook zijn teamgenoten tot het uiterste dreef”, verklaart Fledderus. ,,Kortom, hoe beleef je topsport?”

Fledderus en Gudde voerden destijds al gesprekken met Robben over een terugkeer bij Groningen – al was toen nog onbekend in welke rol. Hun plannen met de club hadden ze in een eerder gesprek met de 96-voudig international al ontvouwd. ,,Maar uiteindelijk gaat het niet alleen om visie, maar ook om emotie”, zegt Fledderus. ,,Arjen heeft natuurlijk een enorme impact. Niet alleen op de club. Hij kan zóveel betekenen voor mensen uit de hele omgeving. Dat gevoel wilden we bij hem overbrengen.”

Quote Ik heb al geksche­rend gezegd dat ik nu kan stoppen bij Groningen. Want een betere speler gaan we nooit meer halen Mark-Jan Fledderus

Logische vervolgvraag: hoe? En zo kwam, terwijl Gudde en Fledderus zich voorbereidden op een nieuw onderhoud met Robben, wederom The Last Dance ter sprake. ,,Jordan is natuurlijk een icoon in het basketbal. Maar eigenlijk zagen we wel een mooie match tussen hem en Arjen: hun drive en successen, maar ook de tegenslagen en blessures. Bovendien was Jordan ook een jaar gestopt met topsport, voordat hij zijn rentree maakte.”

Fledderus zette samen met Gudde de communicatieafdeling van FC Groningen aan het werk. ,,We wilden dat ze een compilatie maakten. Met fragmenten uit The Last Dance, gecombineerd met een paar actiebeelden van Arjen. Ze kwamen met een filmpje van zo’n 2 minuten, met hoogte- en dieptepunten van beiden, dat we bij onze presentatie aan Arjen gebruikten.”

Volledig scherm Arjen Robben en Mark-Jan Fledderus. © Pim Ras Fotografie

Robben zag die presentatie op Hemelvaartsdag, toen hij in München gastheer was van Gudde en Fledderus. Een spannend moment, erkent Fledderus. ,,Gelukkig zag ik direct dat het fragment goed door Arjen en zijn vrouw Bernadien werd ontvangen. Hij vroeg ook meteen of we hem dat filmpje wilden sturen.”

Groningen heeft bij Netflix de vraag uitstaan of het fragment op de clubkanalen kan worden gebruikt. En of het filmpje doorslaggevend was in Robbens komst? ,,Arjen maakte de beslissing. Het enige wat wij konden doen, was ons zo goed mogelijk voorbereiden”, zegt Fledderus. Met een lach: ,,Ik heb al gekscherend gezegd dat ik nu kan stoppen bij Groningen. Want een betere speler gaan we nooit meer halen.”